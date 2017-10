Übt scharfe Kritik an der Politik Trumps: George W. Bush während seiner Brandrede in New York.

© dpa

Zornige alte Männer

Bush und McCains Widerstand gegen Trump

Eine bedrückende Woche in der amerikanischen Innenpolitik neigt sich dem Ende entgegen. Am Montag nutzte John McCain eine Feierstunde, um eine flammende Rede gegen die Regierung von Donald Trump zu halten. Und am Donnerstagabend legte George W. Bush nach, um Amerika vor einem Marsch in eine völlig falsche Richtung zu warnen.