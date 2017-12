Hochmodern, aber derzeit nicht einsatzbereit: Erst in einem Jahr werden vor­aussichtlich deutsche U-Boote wieder auslaufen können.





Waffensysteme

Bundeswehr klagt über Macken und Mängel

U-Boote in der Werft, Flugzeuge am Boden, Panzer in der Werkstatt. Die Bundeswehr ist in Marine, Luftwaffe und Heer mit unzureichendem Gerät unterwegs. Verteidigungspolitiker sind besorgt.