Die Spitzenkandidaten der AfD Alexander Gauland (v.l.) und Alice Weidel sowie der Vorsitzende der Partei, Jörg Meuthen.

+++Liveticker

Trotz Direktmandat: Petry geht nicht in AfD-Fraktion

Am Tag nach der Bundestagswahl ziehen die Parteien Resümee. Bei der Pressekonferenz der AfD kommt es zum Eklat: Frauke Petry verkündet, nicht der AfD-Fraktion im Bundestag anzugehören und verlässt die Bundespresskonferenz. Alles, was heute politisch wichtig ist, lesen Sie in unserem Liveticker.