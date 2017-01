Gesetzentwurf

Cannabis wird in der Medizin bei verschiedenen Krankheiten eingesetzt. Einigen Substanzen wird etwa eine krampflösende und schmerzlindernde Wirkung zugeschrieben. Bislang mussten die Patienten dafür aber selber bezahlen. Für Schwerkranke soll sich das nun ändern.

Bundestag will Cannabis auf Rezept freigeben

Cannabis vom Staat - was lange in Deutschland undenkbar schien, soll bald Wirklichkeit werden: Der Bundestag will heute die Ausgabe von Cannabis an Schwerkranke auf Rezept erlauben. Auch der Aufbau einer staatlichen Cannabisagentur ist geplant.