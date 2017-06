Der Bundestag schiebt Kinderehen einen Riegel vor.

© epd

Neues Gesetz

Bundestag beschließt das Aus für Kinderehen

Wer in Deutschland heiraten will, muss künftig mindestens 18 Jahre alt sein. Das hat der Bundestag in der Nacht zu Freitag beschlossen. Bestehende Ehen zwischen Minderjährigen sollen annulliert werden – das gilt auch für im Ausland geschlossene Verbindungen.