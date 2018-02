Bundesrichter fällen Grundsatzurteil

Banal sei das gewiss nicht, betont der Fachmann, der als Kooperationsarzt mit dem Bundesligisten Bayer Leverkusen arbeitet. „Bei chronischen Lungenpatienten liegt bei Luftverschlechterung die Sterblichkeitsrate über der von Patienten mit Herzinfarkten.“

Die Beobachtungen Mülleneisens decken sich mit Untersuchungsergebnissen der Umweltmediziner von Environmental Health Analytics (LLC) in Washington aus dem vergangenen Jahr. Die Wissenschaftler ermittelten mithilfe von Sensoren, die Abgase direkt im Straßenverkehr messen, wie groß der Mehrausstoß der besonders gesundheitsschädigenden Stickoxide gegenüber den von den Herstellern angegebenen Werten ist. Ergebnis: Dieselfahrzeuge stoßen weltweit jährlich rund 4,6 Millionen Tonnen Stickoxide mehr aus, als sie nach geltenden Abgasgrenzwerten dürften.

Mit auf Statistiken beruhenden Berechnungsmodellen bezifferte LLC in „Nature“ erstmals die Folgen: Danach sterben jährlich weltweit 107 000 Menschen an Stickoxiden und Stickdioxiden durch Abgase von Dieselfahrzeugen. Es würden 38 000 Menschen weniger sterben, wenn die Fahrzeuge die gesetzlichen Grenzwerte einhalten würden. In Europa, wo der Diesel verbreiteter ist als anderswo, wären es 11 400 Tote weniger.

In Deutschland wird schon länger heftig über Fahrverbote für Diesel in besonders belasteten Innenstädten diskutiert. Am Donnerstag entscheidet darüber das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig anhand der Luftreinhaltepläne von Stuttgart und Düsseldorf. Erwartet wird nicht weniger als ein höchstrichterliches Grundsatzurteil.

Dieselmotoren sind aktuell eine relevante Stickoxide-Quelle und tragen signifikant dazu bei, dass an verkehrsnahen Messstellen der Grenzwert für Stickstoffdioxid (NO 2 ) vielerorts nicht eingehalten wird. 2016 waren Diesel-Pkw für mehr als 70 Prozent der NO 2 -Emissionen des Straßenverkehrs in Städten verantwortlich.

Im Kern geht es darum, ob Städte Fahrverbote durchsetzen müssen, wenn andere Maßnahmen bei zu hohen Schadstoffwerten in der Luft nicht ausreichen. Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) hatte die Städte verklagt, um eine Senkung der Stickoxidbelastung durchzusetzen. Die Verwaltungsgerichte in Stuttgart und Düsseldorf verpflichteten die Kommunen in Urteilen, mehr für saubere Luft zu tun – und schlossen dabei Fahrverbote ausdrücklich ein. Beide Verfahren gingen in die Revision.

Gespannt schauen nun Städte wie Berlin, Kiel, Hannover, München, Leverkusen oder Hamburg auf den Ausgang in Leipzig. Auch dort drohen Fahrverbote, weil der Stickstoffdioxid-Grenzwert von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter an mehreren Messstellen regelmäßig und teilweise deutlich überschritten wird. Bundesweit wurden im vergangenen Jahr in 70 Kommunen – und damit in 20 weniger als noch 2016 – regelmäßig überhöhte Werte der besonders gesundheitsschädlichen Stickoxide gemessen. „Schuld sind vor allem die Dieselautos mit hohen Realemissionen, die oftmals erst in der jüngeren Vergangenheit zugelassen wurden“, sagt Maria Krautzberger, Präsidentin des Umweltbundesamts.

Das Amt geht davon aus, das 60 Prozent der Stickstoffdioxid-Belastungen auf den Verkehrsbereich und davon wiederum 72,5 Prozent auf Diesel-Pkw zurückzuführen sind. „Die Maßnahmen des Diesel-Gipfels mit Software-Updates und Umtauschprämien werden nicht ausreichen, um die Luft in den Städten so zu verbessern, dass die Grenzwerte überall eingehalten werden“, glaubt UBA-Chefin Krautzberger. „Wir brauchen dringend die Hardware-Nachrüstung der Autos und leichten Nutzfahrzeuge.“

Quelle: Dpa

Der ADAC denkt ähnlich und verbreitete am gestrigen Dienstag eine Erklärung: Eine Untersuchungsreihe in Baden-Württemberg habe gezeigt, dass die technische Nachrüstung von Euro-5-Dieselfahrzeugen deren Stickoxid-Ausstoß um 50 Prozent, in manchen Fällen sogar um mehr als 70 Prozent senken könne. Die Autobauer blockieren indes an dieser Stelle; die Umrüstung bedeute einen umfassenden Eingriff in das Steuerungssystem des Autos und in die Fahrzeugarchitektur, heißt es etwa bei Daimler.

Es stellt sich also die Frage, was mit der Dieselflotte des öffentlichen Nahverkehrs passiert. Oder wie Geschäfte und Restaurants der Innenstädte künftig beliefert werden sollen, was Taxiunternehmen tun müssen und womit Handwerker zu ihren Baustellen gelangen. Fahrverbote in deutschen Städten seien nicht im Sinne der Kommunen, stellt der Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebunds, Gerd Landsberg, klar. „Verschiedene Zonen, blaue Plaketten, Fahrverbote für einzelne Autos – all diese Formen der Ausgrenzung einzelner Fahrzeugarten gefährden die Innenstädte als Lebensader der Kommunen.“