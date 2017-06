Ex-US-Präsident Barack Obama durfte noch Wahlkampf am Brandenburger Tor machen.

Grundsatzentscheidung

Bundesregierung stoppt Wahlkampfauftritte ausländischer Politiker

Egal, ob Obama am Brandenburger Tor oder Erdogan in einer Karlsruher Messehalle – künftig wird es keine Wahlkampfauftritte ausländischer Politiker in Deutschland mehr geben. Die neue Regelung tritt sofort in Kraft. Doch sie wird nicht für jeden gelten.