Bundespräsident lädt Lindner und Grüne zum Gespräch

Gescheiterte Sondierungen

Nach dem Abbruch der Sondierungsgespräche nimmt Frank-Walter Steinmeier die Parteien in die Verantwortung. Der Bundespräsident hat Christian Lindner und die Grünen-Vorsitzenden Cem Özdemir und Simone Peter zum Gespräch gebeten.

Berlin. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat den FDP-Chef Christian Lindner für Dienstag zu einem Gespräch im Schloss Bellevue eingeladen. Das Treffen sei um 16 Uhr geplant. Dabei will der Bundespräsident in Erfahrung bringen, ob es noch Chancen für die seitens der FDP abgebrochenen Jamaika-Sondierungen gibt.

Nach dem Scheitern der Sondierungen für ein schwarz-gelb-grünes Bündnis hatte Steinmeier die Parteien am Montag aufgerufen, sich erneut um eine Regierungsbildung zu bemühen. „Wer sich in Wahlen um politische Verantwortung bewirbt, der darf sich nicht drücken, wenn man sie in den Händen hält“, sagte Steinmeier am Montag nach einem Treffen mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) in seinem Amtssitz Schloss Bellevue in Berlin.

Die FDP hatte die Verhandlungen am späten Sonntagabend platzen lassen und erklärt, man habe keine Vertrauensbasis mit den Partnern gefunden. Lindner widersprach am Montagabend in der ARD der Darstellung, man sei kurz vor einer Einigung gewesen. „Meine Perspektive war: Wir haben nach 50 Tagen noch 237 Konflikte gehabt.“ Er fügte hinzu: „Der gesamte Text, den wir erarbeitet haben, der ist gewoben mit einem grünen Faden.“

Auch mit den Grünen will Steinmeier die Situation besprechen. Noch vor dem Gespräch mit Lindner werden die Partei-Vorsitzenden Simone Peter und Cem Özdemir im Schloss Bellevue erwartet. Die Grünen hatten der FDP die Schuld für den Abbruch der Gespräche gegeben. Sollten die Jamaika-Sondierungen nicht wieder aufgenommen werden, drohen Neuwahlen.

Von RND/dpa