Bürgermeister von Altena mit Messer attackiert

Angriff in NRW

Andreas Hollstein, Bürgermeister der nordrhein-westfälischen Stadt Altena, ist mit einem Messer attackiert und verletzt worden. Der Täter ging in einem Dönerladen auf den CDU-Politiker los.

Altena. Der Bürgermeister der Kleinstadt Altena, Andreas Hollstein, ist am Montagabend in einem Imbissladen angegriffen worden. Der Täter attackierte den 57-Jährigen mit einer 30 Zentimeter langen Klinge. Rettungskräfte brachten den verletzten Politiker in ein Krankenhaus, das er am Abend wieder verlassen konnte.

Obwohl die genaueren Tatumstände noch nicht geklärt sind, sei ein politisches Motiv wahrscheinlich, hieß es seitens der Sicherheitsbehörden. Im Zuge des Angriffs habe sich der 56-jährige Angreifer, der laut „WAZ“ stark alkoholisiert gewesen sein soll, über die Flüchtlingspolitik geäußert. Altena im Märkischen Kreis wurde bundesweit bekannt, weil es mehr Geflüchtete aufnimmt, als es nach dem Verteilschlüssel aufnehmen müsste.