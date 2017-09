EU-Migrationskommissar Dimitris Avramopoulos.

© dpa

Einwanderungspolitik

Brüssel wagt den Migrationsspagat

50.000 Geflüchtete sollen in den kommenden zwei Jahren in den EU-Staaten neu angesiedelt werden. Gleichzeitig drängt die EU-Kommission darauf, dass „in nächster Zeit geschätzte 1,5 Millionen Menschen“ ohne Asylanspruch in ihre Heimatländer zurückgeführt werden.