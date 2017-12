EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker.

Pläne von Jean-Claude Juncker

Brüssel fordert EU-Finanzminister

Die EU-Kommission will den Europäischen Stabilitätsmechanismus in einen Währungsfonds umwandeln. Auch einen EU-Finanzminister soll es bald geben. So soll die Eurozone langfristig widerstandsfähiger gegen künftige Finanzkrisen werden.