Der britische Vize-Premierminister Damian Green muss sein Amt aufgeben.

Britischer Vize-Premier tritt zurück

Der britische Vize-Premierminister und Kabinettschef Damian Green ist am Mittwochabend in London zurückgetreten. Der 61-jährige galt als engster Verbündeter von Premierministerin Theresa May im Kabinett.