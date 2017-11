Der britische Verteidigungsminister Michael Fallon.

© AP

Vorwurf der sexuellen Belästigung

Britischer Verteidigungsminister gibt Amt auf

Der britische Verteidigungsminister Michael Fallon ist zurückgetreten. Er habe sich selbst nicht an die Standards gehalten, die er vom Militär erwarte, schrieb Fallon in einem Brief an Premierministerin Theresa May. Der Politiker war in der aktuellen Debatte über sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz unter Druck geraten.