Britische Polizei durchsucht Wohnung nahe London

Nach U-Bahn-Anschlag

Nach dem Bombenattentat auf eine Londoner U-Bahn hat die britische Polizei am Samstag eine Wohnung in der englischen Grafschaft Surrey durchsucht. Das teilte Scotland Yard mit.

London. Die Durchsuchung in Sunbury südwestlich von London stehe im Zusammenhang mit der vorangegangenen Festnahme eines Terrorverdächtigen im Hafenbereich von Dover, hieß es in der Mitteilung. Als Vorsichtsmaßnahme seien mehrere angrenzende Wohnungen evakuiert worden. Der Bereich sei weiträumig abgeriegelt worden.

Die britische Innenministerin Amber Rudd bezeichnete die Festnahme vom Sonnabendmorgen in Dover als „sehr bedeutend“. Die Ermittlungen würden trotzdem andauern, sagte sie nach einer Sitzung des nationalen Sicherheitskomitees.

Bei dem Anschlag am Freitag in London war eine selbstgebaute Bombe in einer voll besetzten U-Bahn nahe der oberirdischen Haltestelle Parsons Green explodiert. Ein Feuerball hatte 30 Menschen verletzt. Die IS-Terrormiliz reklamierte den Anschlag für sich.

In Großbritannien gilt seit Freitagabend die höchste Terrorwarnstufe. Das heißt, ein unmittelbar bevorstehender Anschlag gilt als möglich. Die Polizeipräsenz wurde zum Wochenende im ganzen Land stark erhöht. Auch das Militär wurde zum Schutz von Einrichtungen und Bürgern eingesetzt. Scotland-Yard-Chefin Cressida Dick rief die Menschen zur Wachsamkeit auf.

Von RND/dpa