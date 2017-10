Die britische Labour-Partei um Schattenkanzler John McDonnell will einen ungeregelten Brexit verhindern.

© imago/i Images

Labour-Partei

Britische Opposition will ungeregelten Brexit blockieren

Die oppositionelle britische Labour-Partei will ein ungeregeltes Ausscheiden Großbritanniens aus der EU verhindern. Das sagte Schattenkanzler John McDonnell am Sonntag in einem BBC-Interview.