Britische Marine eskortiert russisches Kriegsschiff

Das Schiff „HMS St Albans“ der britischen Marine begleitet am 26.Dezember 2017 in der Nordsee das russische Kriegsschiff „Admiral Gorshkow“. © Royal Navy/AP

Vor Großbritannien

Die „Admiral Gorschkow“ kam britischen Hoheitsgewässern nahe und wurde darum von der britischen Marine begleitet und überwacht. Hubschrauber kamen zum Einsatz, um weitere russische Schiffe in der Nähe zu beobachten. Es war nicht der erste Vorfall dieser Art.

Moskau. Die britische Marine hat ein russisches Kriegsschiff durch die Nordsee begleitet. Aus Militärkreisen verlautete am Dienstag, die „St. Albans“ mit 190 Seeleuten an Bord habe am ersten Weihnachtsfeiertag die russische Fregatte „Admiral Gorschkow“ durch „Gebiete von nationalem Interesse“ eskortiert. Ein Hubschrauber der britischen Marine sei eingesetzt worden, um andere russische Schiffe in der Region zu beobachten.

Die Marine erklärte, in letzter Zeit würden häufiger russische Schiffe in der Nähe von britischen Gewässern gesichtet. Gewährspersonen erklärten, auch am Weihnachtsabend sei ein Schiff der Marine eingesetzt worden, um ein russisches Aufklärungsschiff durch die Nordsee und den Ärmelkanal zu begleiten. Erst Mitte Dezember hatte der britische Militärchef Stuart Peach gewarnt, russische Schiffe könnten Unterseekabel für den Datentransfer kappen.

„Großbritannien wird sich nicht einschüchtern lassen“

Der britische Verteidigungsminister Gavin William erklärte am Dienstag, Großbritannien werde Aggressionen nicht tolerieren. „Großbritannien wird sich nicht einschüchtern lassen, wenn es um den Schutz unseres Landes, unseres Volkes und unserer nationalen Interessen geht“, sagte er.

Der britische Außenminister Boris Johnson besuchte kürzlich Moskau. Johnson und sein russischer Kollege Sergej Lawrow zeigten sich in mehreren politischen Fragen uneins. Der britische Minister warf Russland vor, sich in britische Angelegenheiten einzumischen, erklärte aber auch, es gebe immer noch Bereiche, in denen die beiden Länder kooperieren könnten.

Von RND/dpa