London

Das britische Parlament hat am Mittwochabend über Alternativen für das umstrittene Brexit-Abkommen abgestimmt. Den Abgeordneten lag dazu eine Liste mit 8 von 16 Optionen vor, die Parlamentspräsident John Bercow zuvor ausgewählt hatte. Dabei lehnte das Unterhaus alle Varianten ab.

Diese Anträge wurden zur Abstimmung zugelassen:

• No Deal: Großbritannien soll die EU ohne Deal bis zum 12. April verlassen

• Weicher Brexit: Großbritannien soll einen „weichen Brexit“ anstreben. So soll das Land eng an die EU gebunden bleiben, inklusive Mitgliedschaft in Binnenmarkt und Zollunion

• Norwegen-Modell: Großbritannien soll ähnlich wie Norwegen Mitglied im Binnenmarkt, aber nicht in der Zollunion bleiben.

• Zollunion: Der Brexit-Deal muss eine Verpflichtung enthalten, eine permanente und umfassende Zollunion zwischen Großbritannien und der EU zu verhandeln.

• Zollunion und Binnenmarkt: Der offizielle Vorschlag der oppositionellen Labour-Partei sieht vor, dass Großbritannien in der Zollunion bleibt und sich an den Regeln des Binnenmarkts orientiert. Auch in anderen Bereichen ist eine enge Kooperation mit der EU vorgesehen.

• No-Deal-Notbremse: Sollte bis zwei Sitzungstage vor dem EU-Austritt kein Brexit-Abkommen angenommen sein und sich das Parlament nicht darauf einigen, die EU ohne Deal zu verlassen, sollte Großbritannien Artikel 50 absagen – also den Brexit verhindern.

• Zweites Referendum: Der Brexit-Deal sollte der Bevölkerung vor dem Austritt zu einer zweiten Volksabstimmungen vorgelegt werden.

• Ohne Abkommen: Brexit-Hardliner wollen nach dem Austritt bestimmte Vorteile einer EU-Mitgliedschaft vorerst behalten, bis die neuen Beziehungen ausgehandelt sind.

May bietet Rücktritt an

Zuvor überraschte Theresa May mit einer Ankündigung. Die britische Premierministern hatte ihren Rücktritt in Aussicht gestellt, sollte das Parlament ihren Brexit-Deal doch noch annehmen. Ein genaues Datum für ihren Rückzug nannte die angeschlagene Tory-Chefin nicht.

Hier lesen: Brexit-Drama: Premierministerin May bietet Rücktritt an

Der frühere britische Außenminister Boris Johnson hat nach der Ankündigung seine Unterstützung für ihr Brexit-Abkommen mitgeteilt.

Johnson wird voraussichtlich ein Bewerber um die Führung der Konservativen Partei sein, sollte May zurücktreten. Johnson hat das Abkommen bislang abgelehnt, weil es seiner Ansicht nach Großbritannien weiterhin zu eng bei der EU hält. In einer Zeitungskolumne am Mittwoch schrieb Johnson, das Abkommen sei eine „konstitutionelle Demütigung“.

Weiterlesen:

Backstop, Binnenmarkt, Zollunion - was heißt das?

Von RND/ka