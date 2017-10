Brasiliens Präsident hält sich weiter im Amt

Gescheitertes Votum

Brasília . Der brasilianische Präsident Michel Temer kann nicht wegen Korruptionsvorwürfen vor Gericht gestellt werden. Das entschieden die Abgeordneten des brasilianischen Unterhauses am Mittwochabend mit 251 zu 233 Stimmen. Das benötigte Drittel erreichte Temer bereits zwei Stunden nach Beginn der Abstimmung, indem sich 171 Abgeordnete gegen seine Suspendierung aussprachen.

Die Staatsanwaltschaft wirft Temer vor, eine kriminelle Organisation geleitet zu haben. Für einen Prozess vor dem Obersten Gerichtshof hätte er suspendiert werden müssen. Temer sieht sich mehreren Bestechungsvorwürfen ausgesetzt, die im Zuge einer groß angelegten Korruptionsermittlung in Brasilien aufgekommen sind. Anfängliche Untersuchungen wegen Geldwäsche endeten in der Aufdeckung systematischer Machenschaften in der Politik- und Wirtschaftswelt des Landes. Dutzende Politiker und Unternehmer sind bereits verhaftet worden.

Die Opposition kündigt eine Blockade an

Das brasilianische Parlament müsse nun ein weiteres Jahr mit einem Versager-Präsidenten zurechtkommen, sagte der Abgeordnete Alessandro Molon der Nachrichtenagentur AP nach dem Votum. Temer werde vom Kongress nicht das bekommen, was er haben wolle. „Und wir werden keine Agenda bekommen, die gut für Brasilianer ist, die Temer ablehnen“, sagte Molon. Vertreter der Opposition hatten sich vor der Abstimmung geweigert, die Kammer zu betreten, um so das Votum zu boykottieren.

Oppositionspolitikerin Luiza Erundina sagte, sie stimme mit mehr als 90 Prozent aller Brasilianer ab, die Temers korrupte Regierung bereits verurteilt hätten. Damit spielte sie offenbar auf die Umfragewerte des Präsidenten an, die nur noch bei drei Prozent liegen.