In Brasília und Rio de Janeiro haben Demonstranten Regierungsräume gestürmt. Sie wollen das Militär wieder zurück an die Macht bringen.

Sturm aufs Parlament

Brasilianer fordern: Militär soll wieder regieren

In Brasilien haben Demonstranten den Kongress in Brasília und das Regionalparlament in Rio de Janeiro und gestürmt. Eine Gruppe von rund 40 Demonstranten drang ins Unterhaus in Brasiliens Hauptstadt ein.