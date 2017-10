Brandenburg und Bund wollen Tegel-Schließung

Flughafen BER

Entgegen dem Votum des Berliner Volksentscheids wollen Brandenburg und Bund den Flughafen Tegel nicht weiterbetreiben, wenn der Flughafen Berlin (BER) eröffnet wird. Ein Grund sollen unter anderem die hohen Kosten für den Betrieb zweier Flughäfen sein.

Potsdam. Trotz des Votums beim Berliner Volksentscheid wird ein Weiterbetrieb des Flughafens Tegel nach Eröffnung des neuen Hauptstadt-Airports BER immer unwahrscheinlicher. Bei einer Gesellschafterversammlung am Donnerstag in Potsdam machten der Bund und das Land Brandenburg deutlich, dass sie am Konzept eines Single-Airports für die Hauptstadt-Region festhalten. Das teilten Berlins Finanzsenator Matthias Kollatz-Ahnen (SPD) und Brandenburgs Finanzminister Christian Görke (Linke) nach dem Treffen mit. Görke machte hohe Kosten für einen Betrieb zweier Flughäfen geltend, die für sein Land nicht darstellbar seien.

Bürger sprachen sich im Volksentscheid für die Offenhaltung aus

Beim Volksentscheid am 24. September in Berlin stimmten rund 56 Prozent für die Offenhaltung des alten Stadtflughafens Tegel. Sie stellten sich damit gegen die seit vielen Jahren verfolgten Pläne des Senats, Tegel nach der BER-Eröffnung zu schließen. Über eine neue Linie in dieser Frage kann das Land Berlin jedoch nicht allein entscheiden, sondern nur gemeinsam mit den anderen beiden Gesellschaftern – Bund und Brandenburg.

Von RND/dpa