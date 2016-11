Nora Illi, „Frauenbeauftragte“ des „Islamischen Zentralrats Schweiz“, Wolfgang Bosbach (CDU) bei Anne Will.

Islamismus-Debatte

Bosbach verteidigt Auftritt bei „Anne Will“

„Warum radikalisieren sich immer mehr junge Menschen“ fragte Anne Will am Sonntagabend in ihrer Talksendung – und polarisierte. Jetzt rechtfertigt sich Wolfgang Bosbach (CDU) für seinen Auftritt.

Hannover. Nach heftiger Kritik an Anne Wills jüngster Talkshow zur islamistischen Radikalisierung junger Menschen verteidigt CDU-Innenpolitiker Wolfgang Bosbach seine Teilnahme an der Sendung bis zum Schluss. „Wer geht, nimmt sich selber die Chance, dagegen zu halten. Auch wenn es schwer fällt: Sitzen bleiben und argumentieren ist die bessere Form des Protestes“, sagte Bosbach dem RedaktionsNetzwerks Deutschland, RND. In der Sendung hatte die öffentlich bekannte Konvertitin und Nikab-Trägerin Nora Illi aus der Schweiz sich in ihrer bekannten Rolle als Verteidigerin eines auch gewalttätigen Islams betätigt. Bosbach wirft der lautstarken Gewalt-Propagandistin Nora Illi eine Verharmlosung des IS-Terrors im Rahmen der Will-Sendung vor. Die Redaktion der Will-Sendung müsse sich die Frage stellen, „warum wird das im öffentlich-rechtlichen Fernsehen gezeigt?“ Von RND