US-Präsident Donald Trump ist nicht der Einzige, der es mit der Wahrheit nicht ganz so genau nimmt. Auch der ehemalige britische Außenminister Boris Johnson überlässt die Recherche lieber anderen, wie in einem Video zu sehen ist, das die BBC kürzlich via Twitter verbreitete.

Für seinen Besuch als Außenminister in Portugal ließ sich Johnson filmen. In dem Image-Video spricht der Brexit-Befürworter über die britische Beziehung zu dem Land und die gemeinsame Historie. Das Problem: Johnson kann sich die Fakten, die ihm seine Berater vorgeben, einfach nicht merken. Und so blamiert sich der Brexit-Befürworter der britischen Konservativen mit wirren und falschen Informationen.

Besonders eine Frage sorgt für Kopfschütteln: „Was ist im Zweiten Weltkrieg passiert? Was haben wir im Zweiten Weltkrieg gemacht?“ Szenen, die im späteren Video des Außenministeriums natürlich nicht gezeigt wurden.

Auch dass der britische Agent nicht im portugiesischen Estoril geboren wurde, sollte dem Politiker eigentlich klar sein.

Auf Twitter schämen sich viele Briten für ihren ehemaligen Außenminister. „Das ist der Brexit in einer Nussschale. Keine Ahnung von Fakten, keine Vorbereitung, nur schimpfen und sich durchmogeln“, schreibt ein Nutzer. „Das ist wirklich unglaublich – sogar für Boris’ Standards“, kommentiert ein anderer.

Von RND/mkr