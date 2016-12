In Neuseeland ist der bisherige Finanzminister Bill English als neuer Regierungschef vereidigt worden. © AFP

Nachfolger von John Key

Schneller Wechsel an der Regierungsspitze in Neuseeland: Eine Woche nach dem überraschenden Rücktritt von Premier Key übernimmt sein Finanzminister English die Regierungsgeschäfte.

Wellington. In Neuseeland ist der Konservative Bill English am Montagvormittag (Ortszeit) zum neuen Regierungschef gewählt worden. Die Fraktion der Nationalpartei wählte den bisherigen Finanzminister zum Nachfolger von John Key, der in der Vorwoche nach acht Jahren im Amt überraschend aus familiären Gründen seinen Rücktritt angekündigt hatte. Key gratulierte seinem Nachfolger umgehend auf Twitter.

Der 54-jährige English übte sich nach der Wahl in Bescheidenheit: Er freue sich über die Herausforderung, die aber auch Demut verlange. Der neue Regierungschef wurde noch im Laufe des Tages zusammen mit seiner Stellvertreterin Paula Bennett vereidigt. Ein neues Parlament wird regulär im kommenden Jahr gewählt, spätestens im November.

English (54) und Bennett (47) legten den Amtseid vor der Generalgouverneurin Patsy Reddy in der Hauptstadt Wellington ab. Reddy vertritt in Neuseeland die britische Königin Elizabeth II, die Staatsoberhaupt ist. Bennett ist auch Ministerin für Klimawandelfragen.

Zwei Minister ziehen ihre Bewerbung zurück

English war der einzige Kandidat für das Amt, das durch den Rücktritt von Premierminister John Key frei wird. In Neuseeland wählt die regierende Partei ihren Chef, der automatisch Premierminister wird.

Zwei weitere Minister hatten sich um das höchste Regierungsamt beworben, zogen aber ihre Kandidatur zurück, damit die konservative Nationalpartei am Montag einig hinter einem Kandidaten stehen kann, wie sie sagten.

Key hatte am Wochenende nach acht Amtsjahren und mitten in der Legislaturperiode überraschend seinen Rücktritt angekündigt, um mehr Zeit für seine Familie zu haben. English, Vater von sechs Kindern, war seit zehn Jahren Keys Stellvertreter. Er war 2002 schon einmal Parteichef, verlor damals aber die Wahlen.

Von dpa/RND

Wellington