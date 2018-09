Deutschland/Welt Bezahlbare Wohnungen - Bewegung gegen „Mietenwahn“ fordert Bundesregierung heraus Eine Verschärfung der Mietpreisbremse ist auf den Weg gebracht. Doch Verbänden und Gewerkschaften geht das nicht weit genug. Sie rufen eine Bewegung ins Leben – und laden ins Berliner Szeneviertel Friedrichshain ein. Das Bündnis verfolgt drei zentrale Forderungen.

„Wohnungen zu vermieten“ steht in großen Lettern an Balkonen eines Mietshauses in Berlin Quelle: Tim Brakemeier/dpa