Verkehrte Welt: Ausgerechnet im vermeintlich so konservativen Texas zittern die Republikaner um ihren Senatssitz. Ted Cruz, einer der schärfsten parteiinternen Gegner von Donald Trump, steht in einem Kopf-an-Kopf-Rennen. Auch in anderen Bundesstaaten sieht es für die „Grand Old Party“ nicht gut aus.