Kanzlerin Angela Merkel besucht mit Bundestagspräsident Norbert Lammert und dessen Frau Gertrud den Gottesdienst in Dresden.

Dresden: Tag der deutschen Einheit

Die Lage bleibt angespannt: Zu den Feierlichkeiten zum „Tag der deutschen Einheit“ kommen viele Prominent nach Dresden, und mit ihnen Hunderte Demonstranten. Für die Polizei gilt höchste Sicherheitsstufe, die Angela Merkel und Joachim Gauck den Spießrutenlauf aber nicht ersparen kann.

Dresden. Hunderte Demonstranten haben die geladenen Politiker beim Empfang zur zentralen Einheitsfeier in Dresden lautstark beschimpft. Die Protestierer, vor allem Anhänger des fremdenfeindlichen Pegida-Bündnisses, riefen vor dem weiträumig abgesperrten Verkehrsmuseum „Volksverräter“, „Haut ab“ und „Merkel muss weg“.

Unter den Gästen waren Bundespräsident Joachim Gauck, Bundestagspräsident Norbert Lammert (CDU) und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Auch Trillerpfeifen ertönten. Zu den Demonstranten gehörte auch der Pegida-Mitbegründer Lutz Bachmann. Augenzeugen sprachen von einem Spießrutenlauf für die Gäste und Politiker.

Wüste Beschimpfungen nach dem Gottesdienst

Auch nach dem Ende des Festgottesdienstes in der Dresdner Frauenkirche sind die beiden Staatsoberhäupter von Pegida-Demonstranten beschimpft worden. Sie hatten während des rund einstündigen Gottesdienstes zum Tag der deutschen Einheit bei Regenwetter vor der Kirche ausgeharrt. Das Gelände war weiträumig abgesperrt.

In Bussen und Staatskarossen machten sich die Gäste nach dem Gottesdienst auf den Weg in die Semperoper, wo am Mittag der offizielle Festakt zum Tag der Einheit gefeiert wird.

Nach Angaben der Polizei war die Demonstration auf dem Dresdner Neumarkt nicht angemeldet. Sie werde mittlerweile als Versammlung gewertet, erklärte die Polizei. Eine solche Versammlung ist eigentlich am Tag der deutschen Einheit in der Innenstadt nicht zugelassen. Diese werde aber geduldet, da sie keine Auswirkung auf den Sicherheitsbereich oder das Protokoll habe, hieß es.

Reist aus seiner spanischen Heimat nach Dresden an: Lutz Bachmann, der mehrfach vorbestrafte Pegiga-Mitgründer.

Von RND

Dresden, Neumarkt