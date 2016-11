In einem Mehrfamilienhaus in Berlin-Schöneberg wurde der Mann festgenommen.

27-Jähriger Syrer

Berliner Terrorverdächtiger jetzt im Krankenhaus

Der vergangene Woche unter Terrorverdacht in Berlin festgenommene Flüchtling ist jetzt im Haftkrankenhaus der Hauptstadt untergebracht. Der 27-Jährige war bereits am Freitag wegen Suizidgefahr in ein besonders gesicherten Haftraum der Anstalt Moabit gekommen.