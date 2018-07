Ferdi Cebi (36) hat zwei Leidenschaften: Den Rap und seinen Beruf. Am Montag besucht Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) den Pfleger an seinem Arbeitsplatz in Paderborn. Pünktlich zu diesem Termin hat Cebi ein neues Video online gestellt. Werbung für sich – und für bessere Pflege.