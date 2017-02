Tausende auf den Straßen

In Berlin und London haben Tausende gegen die Politik von US-Präsident Donald Trump demonstriert. Auf kreativen Bannern, Schildern und Handzetteln machen die Menschen klar, was sie von der aktuellen US-Politik halten. Hier die Bilder aus den Hauptstädten:

Berlin/London. Tausende Demonstranten haben am Samstag in London gegen das „schädliche Zusammenwirken“ der britischen Premierministerin Theresa May und des US-Präsidenten Donald Trump protestiert. Sie forderten von May, ihre Einladung an Trump zu einem Staatsbesuch zurückzuziehen, und nannten seine Einreisebeschränkungen in die USA „rassistisch“. Der friedliche Protestzug am Nachmittag begann an der US-Botschaft und endete in der Downing Street Nr. 10.

Die Teilnehmer trugen Plakate mit Aufschriften wie „Muslime nicht zum Sündenbock machen“ oder „Theresa May, schäme dich!“. Den Marsch hatten mehrere Friedens- und religiöse Gruppierungen organisiert. Trump hatte May kürzlich als seinen ersten Staatsgast empfangen.

1200 Menschen demonstrieren in Berlin gegen Trumps Einreiseverbot

Rund 1200 Menschen haben nach Polizeiangaben in Berlin gegen das Einreiseverbot von US-Präsident Donald Trump protestiert. An der US-Botschaft am Brandenburger Tor forderten die Demonstranten am Samstag, Trump müsse seine Entscheidung zurücknehmen und jene, denen der Eintritt verwehrt werde, ins Land lassen.

Der US-Präsident hatte entschieden, dass Menschen aus sieben mehrheitlich muslimischen Ländern für drei Monate nicht mehr in die USA einreisen dürfen. Die US-Regierung hob am Samstag die Visa-Sperren auf, nachdem ein Bundesrichter das Trump-Dekret vorläufig gestoppt hatte.

Von RND/dpa