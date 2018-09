Berlin

Im Koalitionsstreit um die von der SPD geforderte Ablösung des umstrittenen Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen soll sich Bundeskanzlerin Angela Merkel festgelegt haben: Sie habe sich dafür entschieden, dass Maaßen gehen muss – und das unabhängig davon, wie sich Innenminister Horst Seehofer (CSU) dazu stellt. Das berichtet die „Welt“ unter Berufung auf Koalitionskreise. Merkel ist demnach der Auffassung, der Behördenleiter sei nicht mehr tragbar, weil er sich in die Tagespolitik eingemischt habe.

Die SPD verlangt seit Tagen vehement einen Abgang Maaßens. Ausgangspunkt der Debatte war ein Interview Maaßens, in dem er gesagt hatte, ihm lägen „keine belastbaren Informationen“ vor, dass in Chemnitz Hetzjagden auf Ausländer stattgefunden hätten. Vielmehr sprächen „gute Gründe“ dafür, dass es sich bei einem entsprechenden Video „um eine gezielte Falschinformation handelt, um möglicherweise die Öffentlichkeit von dem Mord in Chemnitz abzulenken“. Die Koalitionspartner wollen zu einem Krisentreffen am Dienstagnachmittag im Kanzleramt zusammenkommen.

Wird aktualisiert.

Von RND