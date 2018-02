Bartels greift von der Leyen wegen Materialmangels an

Weil es der Bundeswehr an Zelten und Kleidung für den Winter mangelt, steht Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen in der Kritik. © dpa

Wehrbeauftragter

Der Wehrbeauftragte des Bundestags macht Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen schwere Vorwürfe. „Die Materiallage bleibt dramatisch schlecht“, kritisiert Hans-Peter Bartels gegenüber dem RedaktionsNetzwerk Deutschland.

Berlin. Der Wehrbeauftragte des Bundestages, Hans-Peter Bartels (SPD), hat Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) in seinem Jahresbericht schwer angegriffen. Seit seinem Amtsantritt hätten sich die Lücken innerhalb der Bundeswehr bei Personal und Material trotz angekündigter Trendwenden eher noch vergrößert. „Das war 2015. Jetzt haben wir 2018, und am System des Hin- und Herschiebens hat sich nichts geändert. Die Materiallage bleibt dramatisch schlecht, an manchen Stellen ist sie noch schlechter geworden“, schreibt Bartels in einer Stellungnahme zum neuen Jahresbericht des Wehrbeauftragen, die dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND, Mittwoch) vorliegt.