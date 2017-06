Bundeskanzlerin Angela Merkel (v.l.), Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, die neue Familienministerin Katarina Barley und Die Nachfolgerin von Erwin Sellering, Manuela Schwesig.

Familienministerium

Barley vereidigt – Schwesig verabschiedet

Nach dem Rücktritt des Ministerpräsidenten von Mecklenburg-Vorpommern, Erwin Sellering, soll Familienministerin Manuela Schwesig folgen. Sie gibt ihren Posten an Katarina Barley ab. Die bisherige SPD-Generalsekretärin wurde am Freitag in Berlin vereidigt.