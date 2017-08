Das Haus in Alcanar explodierte am vergangenen Mittwoch zusammen mit mehr als 100 Gasflaschen.

Flugticket gefunden

Barcelona-Terrorist wollte nach Brüssel reisen

Der Kopf der mutmaßlichen Terrorzelle von Barcelona hatte Verbindungen nach Belgien. Nach den Anschlägen wollte der Imam in die belgische Hauptstadt fliegen. Das belegt ein Flugticket, das in dem zerstörten Haus in Alcanar gefunden wurde. Und auch während der Terrorattacke in Brüssel 2016 soll er in der Nähe gewesen sein.