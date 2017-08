Demonstranten stehen am 26. August rund um die provisorische Gedenkstätte auf Barcelonas Flaniermeile Las Ramblas.

© AP

16. Todesopfer

Barcelona: Deutsche stirbt an Folgen des Anschlags

Eine 51-jährige deutsche Urlauberin ist am Sonntag an den Folgen des islamistischen Terroranschlags in Barcelona gestorben. Die Frau sei im Krankenhaus in Barcelona ihren schweren Verletzungen erlegen, meldete die spanische Tageszeitung „El País“.