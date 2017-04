Bestens gelaunt diskutierte Ex-Präsident Obama mit jungen Leuten.

© imago stock&people

Erster Auftritt seit Amtsaustritt

Barack Obama zurück auf der Bühne

Ein frisches Lachen wie in besten (Amts-)Zeiten: Gut gelaunt diskutierte Barack Obama mit jungen Führungskräften in Chicago. Seinen ersten öffentlichen Auftritt nach dem Rückzug aus dem Weißen Haus nutzte er zu einem Appell an die junge Generation.