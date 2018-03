Bannon ist der Überraschungsgast von Le Pen

„Sie sind Teil einer weltweiten Bewegung“, sagte der ultrarechte Steve Bannon am Samstag vor Hunderten FN-Anhängern im nordfranzösischen Lille. © dpa

Parteitag des Front National

Marine Le Pen will nach ihrer Wahlschlappe im vergangenen Jahr wieder politische Erfolge feiern. Die verspricht ihr Steve Bannon. Der ehemalige Präsidenten-Berater schwärmt auf dem Parteitag der französischen Rechtsnationalisten von künftigen Siegen.

Lille. Steve Bannon, früherer Berater von US-Präsident Donald Trump, hat Anhängern der rechtsextremen französischen Front National (FN) unter Jubel künftige Wahlsiege vorhergesagt. „Sie sind Teil einer weltweiten Bewegung“, sagte der ultrarechte Bannon am Samstag vor Hunderten FN-Anhängern im nordfranzösischen Lille. „Die Geschichte ist auf unserer Seite.“ Das bewiesen auch die Wahlerfolge von Rechtspopulisten in Italien, Polen und Ungarn, betonte Trumps früherer Chefstratege.

Bannon war als Überraschungsgast zu einem zweitägigen Kongress der rechtsextremen Partei geladen worden. Parteichefin Marine Le Pen will die Mitglieder bei dem Treffen auf einen Erneuerungskurs der strauchelnden Front National einschwören. Die Vorsitzende der EU- und zuwanderungskritischen Partei steht nach Schlappen bei den Präsidenten- und Parlamentswahlen im vergangenen Jahr unter Druck.

Den Neustart soll auch ein neuer Name der Partei markieren. Le Pen will ihren Vorschlag am Sonntag vorstellen. „Front“ klinge zu militärisch, hatte sie vor Kurzem gesagt.

Diesen Plan unterstützt jedoch nur eine äußerst knappe Mehrheit der Mitglieder. Vor dem Treffen in Lille hatten nach Parteiangaben rund 30 000 Anhänger einen Fragebogen zu dem von ihnen gewünschten Kurs der Front National ausgefüllt. Die Ergebnisse wurden am Samstag vorgestellt. Nur 52 Prozent der Mitglieder wollen demnach einen neuen Namen für ihre Partei.

Von dpa/RND