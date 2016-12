Die italienische Regierung hat ein Rettungspaket für die angeschlagene Bank Monte dei Paschi di Siena beschlossen.

Italien

Bankenkrise: Regierung billigt Milliarden-Hilfspaket

Italiens drittgrößte Bank Monte dei Paschi steckt tief in der Krise. Am Freitag stellte die Regierung Finanzhilfen in Milliardenhöhe bereit. 20 Milliarden Dollar sollen die Ersparnisse von Bürgern so weit wie möglich schützen und Italiens Bankensektor zu stärken, sagte Ministerpräsident Paolo Gentiloni.