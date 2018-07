Die Welt wird immer voller – 2050 werden neun Milliarden Menschen auf der Erde leben. Das rapide Wachstum ist nur aufzuhalten, wenn die Menschen in den Entwicklungsländern Bildung und Chancen bekommen, sagt Mojib Latif. Der Kieler Klimaforscher Mojib Latif ist Präsident der deutschen Sektion des Club of Rome. Er sieht die Industrieländer gleich mehrfach in der Pflicht.