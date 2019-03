Berlin

Verkehrspolitiker reagieren mit Kritik auf die Pläne der Bahn für eine neue Pünktlichkeitsmessung im Fernverkehr. „Die Umstellung von Statistiken macht noch keinen Zug pünktlicher. Die Bahn ist das Rückgrat der Verkehrswende und dafür muss sie schnell und zuverlässig fahren“, sagte Grünen-Politiker Cem Özdemir, Chef des Bundestags-Verkehrsausschusses, dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Für Bahnfahrer sei entscheidend, dass sie pünktlich am Ziel ankommen. „Wenn Anschlusszüge verpasst werden, sind Bahnfahrer zu Recht sauer. Deshalb muss die Bundesregierung dringend mehr in die Schiene investieren“, sagte Özdemir.

Präsentiert werden soll an diesem Montag offenbar ein völlig neues System der Pünktlichkeitsmessung, berichtete die „ Bild am Sonntag“. Demnach soll für jeden einzelnen der täglich 400 000 Reisenden im ICE oder EC/IC gemessen werden, ob die Ankunft am Endbahnhof mehr oder weniger als eine Viertelstunde verspätet ist.

SPD-Verkehrspolitiker: Autofahrer stehen auch im Stau

Mit eingerechnet würden dem Bericht zufolge nicht nur ausfallende Züge, sondern auch, ob der Anschluss erwischt wurde oder ob ein späterer Ersatzzug fuhr. Damit übernehme die Bahn die Pünktlichkeitsgrenzen aus dem Flug- und Fernbusverkehr. Bislang misst die Bahn nur, ob die einzelnen Züge mit weniger als sechs Minuten Verspätung am Ziel ankommen.

SPD-Verkehrsexperte Sören Bartol sagte dem RND, entscheidend sei, was der Kunde bei seiner Zugfahrt erlebe und ob er zuverlässig an das Ziel komme. „Da ist noch Luft nach oben, unabhängig davon wie die Statistik am Ende geführt wird“, so der stellvertretende Vorsitzende der Bundestagsfraktion. „Bei der Diskussion sollte jedoch auch jeder bedenken, dass man beim Autofahren vermutlich häufiger auf der Autobahn im Stau steht, als dass man mit dem ICE länger braucht als geplant.“ Andere Verkehrspolitiker hatten sich bereits am Sonntag mit Kritik an den Bahn-Plänen zu Wort gemeldet.

Von Rasmus Buchsteiner/RND