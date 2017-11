BND plant eigene Überwachungs-Satelliten

Geheimoperation „Georg“

Bisher war der Bundesnachrichtendienst bei der Überwachung von Krisenregionen auf Luftbilder von Bundeswehr und internationalen Partnerdiensten angewiesen. Das soll sich ändern: Der BND will eigene Satelliten im All. Bald könnte der Auftrag vergeben werden. Die Opposition reagiert mit Kritik auf die Pläne.

Berlin. Die Pläne des Bundesnachrichtendienstes für ein eigenes Satellitenprogramm namens „Georg“ zur Überwachung von Krisenregionen sind weiter vorangeschritten als bisher bekannt. Noch in diesem Monat könnte der Auftrag für bis zu drei Satelliten vergeben werden, die zu Beginn der 2020er Jahre in ihre Erdumlaufbahn geschossen werden könnten, bestätigten Sicherheitskreise dem RedaktionsNetzwerk Deutschland. Bislang unbemerkt von der Öffentlichkeit hatte das Vertrauensgremium des Haushaltsausschusses im Bundestag bereits am 21. Juni grünes Licht für die Finanzierung gegeben: 400 Millionen Euro stehen zunächst zur Verfügung.

Bisher liegen für „Georg“ mindestens zwei Angebote vor: Airbus bewirbt sich um den Zuschlag, ebenso der Bremer Raumfahrtkonzern OHB, der für die Bundeswehr derzeit ein Aufklärungssystem mit drei Radar-Satelliten und zwei Bodenstationen („SARah“) baut. Auch über eine mögliche Offerte des israelischen Rüstungskonzerns IAI, der unter anderem die „Heron“-Drohne herstellt, spekulieren Parlamentarier.

Der Bundesnachrichtendienst müsse in der Lage sein, „Informationen schnell und eigenständig beschaffen zu können, um möglichst unabhängige und aktuelle Lageeinschätzungen abgeben zu können“, heißt es in einem Papier des Bundeskanzleramts, das dem RND vorliegt: „Es reicht mitunter nicht aus, Informationen in Abhängigkeit von Dritten zu generieren, und Bildmaterial auf dem kommerziellen Markt anzukaufen oder bei internationalen Partnern anzufragen.“ Krisenhafte Entwicklungen würden zunehmen: „Teilweise münden sie in bewaffnete Konflikte, die unmittelbaren Einfluss auf die Sicherheit in Deutschland haben können. Politische Entscheidungsträger erwarten unmittelbar verfügbare und valide Informationen.“

Die Linksfraktion im Bundestag lehnt die Pläne ab. „Ich habe noch keinen überzeugenden Grund gehört, warum der BND eigene Satelliten braucht“, sagte André Hahn, stellvertretender Vorsitzender des Parlamentarischen Kontrollgremiums, dem RND. „Die Bundeswehr verfügt bereits über ein entsprechendes System, das vielleicht noch optimiert werden könnte.“ Hahn bezweifelt, dass der Kostenrahmen von 400 Millionen Euro eingehalten werden kann: „Ich würde mich nicht wundern, wenn am Ende das Doppelte herauskommt.“

Von Rasmus Buchsteiner/RND