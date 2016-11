Der BND warnt vor Terroristen, die sich unter Flüchtlingen verstecken.

Warnhinweis

BND: Terroristen verstecken sich zwischen Flüchtlingen

Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) soll Kämpfer gezielt darauf vorbereiten, unter Flüchtlingen in Europa unterzutauchen und nicht aufzufallen. Das berichtet die „Welt am Sonntag“ und beruft sich dabei den Bundesnachrichtendienst.