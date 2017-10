BKA: Totgesagter IS-Anführer al-Baghdadi am Leben

Terror

Er wurde schon oft für tot erklärt. Immer wieder haben Medien berichtet, Abu Bakr al-Baghdadi, Chef der Terrororganisation Islamischer Staat (IS), sei nicht mehr am Leben. Das sieht das Bundeskriminalamt (BKA) anders, wie eine Beamtin jetzt vor dem Oberlandesgericht Celle erklärte.

Celle. Totgesagte leben bekanntlich länger. Das gilt auch für Abu Bakr al-Baghdadi, Anführer der Terrororganisation Islamischer Staat (IS). Seit 2014 haben Medien immer wieder verkündet, der Top-Terrorist, auf dessen Kopf die USA 25 Millionen Dollar ausgesetzt haben, sei in Sy­rien oder im Irak getötet worden. Zuletzt gab es im Sommer Meldungen vom angeblichen Ableben Al-Baghdadis. Das Bundeskriminalamt (BKA) schenkt dem allerdings keinen Glauben. Im Prozess gegen den Hildesheimer Hassprediger Ahmad Abdulaziz Abdullah A. (33) und vier Mitglieder seines mutmaßlichen islamistischen Netzwerks vor dem Oberlandesgericht ins Celle überraschte eine BKA-Beamtin (29) jetzt mit einer spannenden Nachricht: „Das BKA geht davon aus, dass er lebt.“

Letzte Todes-Meldungen im Sommer

Die Oberkommissarin war als Zeugin im Celler Terror-Prozess geladen, um über den IS auszusagen. Gründung, Herrschafts- und Operationsgebiete, Organisation, Ziele – die Polizistin ist in ihrer Behörde für die Aufhellung der Strukturen der Terrormiliz zuständig. Sie wertet dazu das Internet und die bekannten IS-Kommunika­tionsplattformen und -Medien aus. Und die berichteten seit Jahren regelmäßig über den angeblichen Tod des selbsternannten Kalifen. Zuletzt, nachdem im Juni die russische Armee behauptet hatte, Al-Baghdadi bei einem Luftangriff in Syrien getötet zu haben. Danach erklärte der Iran, er sei „definitiv“ nicht mehr am Leben. Im Juli verkündete die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte, er sei tot.

“Al-Furquan“ verbreitet Audio-Botschaft

Alles Fake-News? Spätestens, als „Al-Furquan“, einer der Medienkanäle des IS, im September eine Audio-Botschaft veröffentlichte, die von Al-Baghdadi stammen soll, kamen erhebliche Zweifel an den Berichten auf. Ziemlich aktuell scheint die 46 Minuten lange Aufnahme zu sein: Eine männliche Stimme geht darin auch auf das Unabhängigkeitsreferendum der Kurden kürzlich im Nordirak ein.

Für die BKA-Beamtin ist Al-Baghdadi jedenfalls noch unter den Lebenden: „Mir ist nicht bekannt, dass er verstorben ist.“

Von Britta Mahrholz