Berlin/London

Einem Medienbericht zufolge soll das britische Parlament am kommenden Dienstag, 15. Januar, über das Brexit-Abkommen mit der EU abstimmen. Das berichtet der britische Sender BBC. Ursprünglich war die Abstimmung für den 11. Dezember 2018 geplant. Premierministerin Theresa May hatte den Termin nur einen Tag vorher wegen einer drohenden Niederlage verschoben. Bei einem Brexit ohne Abkommen am 29. März drohen Großbritannien chaotische Verhältnisse.

Über den neuen Termin am kommenden Dienstag lag am Montag noch keine offizielle Bestätigung vor. Die in Sachen Brexit völlig zerstrittenen Parlamentarier kehren am Montag aus ihrem Weihnachtsurlaub zurück. Eine Mehrheit für das von May mit Brüssel verhandelte Austrittsabkommen ist immer noch nicht in Sicht.

Theresa May verlangt mehr Unterstützung fürAbkommen

Premierministerin May hatte am Sonntag von den Parlamentariern in London erneut mehr Unterstützung für das Brexit-Abkommen verlangt. Andernfalls drohten erhebliche wirtschaftliche Schäden und das Vertrauen in die Demokratie würde schwinden. Großbritannien stehe vor einer „tiefgreifenden Herausforderung“, schrieb May in der Zeitung „Mail on Sunday“.

May wirbt auch für Milliarden für Gesundheitssystem

May warb in dabei auch für ihre zusätzlichen jährlichen Milliarden-Finanzspritzen zur Unterstützung des maroden staatlichen Gesundheitssystems NHS (National Health System). Damit sollen unter anderem psychisch Kranke besser versorgt werden. Patienten erhalten digitalen Zugang zum Hausarzt, um etwa Termine zu vereinbaren. Nach Angaben des Königlichen Colleges für Krankenpflege sind damit aber noch längst nicht alle Probleme behoben: Allein in England fehlten mehr als 40 000 Krankenschwestern und -pfleger.

Von RND/jw/dpa