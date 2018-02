Auch Dirk Diedrich bewirbt sich um SPD-Chefposten

SPD-Bundesvorsitz

Nach Flensburgs Oberbürgermeisterin Simone Lange hat Dithmarschens SPD-Vize-Kreischef Dirk Diedrich sich als weiterer Gegenkandidat von Andrea Nahles im Rennen um den Bundesvorsitz gemeldet. „Ein Beweggrund ist, dass wir in Deutschland eine gelebte Demokratie haben“, sagte Diedrich am Mittwoch.

Heide. Der Erneuerungsprozess seiner Partei dürfe nicht bedeuten, „dass per Akklamation von oben der nächste Kandidat festgelegt wird“. Nur einen Tag nach der Ankündigung von Flensburgs Oberbürgermeisterin Simone Lange wirft auch Dirk Diedrich im Rennen um den Bundesvorsitz der Genossen seinen Hut in den Ring. Zuvor hatten die Onlineseite des „Flensburger Tageblatts“ und der NDR darüber berichtet.

Diedrich ist Mitglied des Landesvorstand der Nord-SPD. „Es geht mir nicht um die Person, es geht mir um das WIE“, erklärt er auf seiner Internetseite. „Wenn Martin Andrea zu seiner Nachfolgerin erklärt, ohne dass die Partei eine echte Auswahl hat, dann trete ich gegen sie an“, verkündete Diedrich nach der Nominierung von Andrea Nahles durch Martin Schulz. Der 50 Jahre alte Studienrat, der sich als „begeisterten Lehrer“ beschreibt, unterrichtet an einer beruflichen Schule in Elmshorn Physik und Materialtechnik.

Schulz hatte am Dienstag seinen Rücktritt erklärt. Daraufhin nominierten Vorstand und Präsidium Nahles jeweils einstimmig als neue Bundesvorsitzende. Sie soll von einem Sonderparteitag am 22. April in Wiesbaden gewählt werden. Bis dahin wird Hamburgs Bürgermeister Olaf Scholz die Partei kommissarisch führen. Nahles hat aber bereits eine Gegenkandidatin: Die Flensburger Oberbürgermeisterin Simone Lange kündigte am Dienstag überraschend an, ebenfalls anzutreten.

