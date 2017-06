Atomkraftgegner haben den ersten Atommülltransport gestoppt.

Auf dem Neckar

Atomkraftgegner legen Castor-Transport lahm

Am Mittwoch wird in Deutschland erstmals Atommüll per Schiff transportiert. Aktivisten haben den umstrittenen Transport auf dem Neckar gestoppt. Gerät der Zeitplan auf dem Weg ins Zwischenlager in Gefahr?