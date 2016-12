Alleinerzeihende sollen mit Hilfe vom Bund die Lücken der Unterhaltszahlung abfangen.

Unterhaltszahlung

Armutsfalle: Hilfe für Alleinerziehende

Wenn der Ex-Partner keinen Unterhalt zahlt, drohen Alleinerziehende in die Armutsfalle zu stürzen. Der Bund will mit einem Vorschuss helfen. Die Verhandlungen darüber stocken aber. Darum geht es in diesem Streit.