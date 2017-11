Gesamtmetall-Präsident Dulger: „„Unsere Demokratie würde auch bei einer Minderheitsregierung funktionieren.“

© dpa

Nach Jamaika-Aus

Arbeitgeber offen für Minderheitsregierung

Der Deutsche Arbeitgebertag am Mittwoch in Berlin steht ganz im Zeichen der schwierigen Lage nach dem Scheitern der Jamaika-Sondierungen: In der Wirtschaft hält man eine Große Koalition durchaus nicht für die einzige Option.