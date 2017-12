Arbeitgeber lehnen Bürgerversicherung strikt ab

Nach SPD-Forderung

Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer erteilt der SPD-Forderung nach einer Bürgerversicherung eine klare Absage.

Hannover. „Um den künftigen Herausforderungen in der Krankenversicherung gerecht zu werden, bedarf es nicht weniger, sondern mehr Wettbewerb und Eigenverantwortung, der die Kosten dämpft“, sagte Ingo Kramer, Präsident der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA), den Zeitungen des RedaktionsNetzwerks Deutschland. „Gesundheit und Heilung sind so vielfältig wie die Menschen selbst, deshalb wäre eine Einheitskasse der falsche Weg.“ Die SPD betreibe „Etikettenschwindel“. Was sie vorschlage, sei in Wirklichkeit „eine Anti-Bürgerversicherung“.

Kramer warnte vor weitreichenden Folgen im Fall eines Systemwechsels. „Die Vorschläge der SPD würden für die Patienten schlechtere medizinische Versorgung und höhere Kosten bedeuten“, sagte er. „Schlechte Beispiele dafür gibt es in anderen Ländern zuhauf, beispielsweise in Großbritannien. Gleichmacherei statt Wettbewerb hat nichts mit Zukunftsfähigkeit zu tun.“ Eine neue Bundesregierung müsse die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft stärken, indem sie den Arbeitgeberbeitrag weiterhin bei 7,3 Prozent festschreibe. Die Forderung nach einer paritätischen Gesundheitsfinanzierung müsse unter Einbeziehung der Lohnfortzahlung im Krankheitsfall betrachtet werden. „Insofern: Finger weg von unserem bewährten und erfolgreichen dualen System“, forderte Kramer.

