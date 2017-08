Ansehen der USA in Deutschland gesunken

Dank Trump

Rund zwei Drittel der Deutschen haben seit der Amtsübernahme von Donald Trump ein schlechteres Bild von den Vereinigten Staaten als zuvor. Dies geht aus einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND) hervor.

Hannover. 63 Prozent der Befragten sagten demnach, die USA seien durch Trump unsympathischer als zuvor, nur drei Prozent sehen das Land als sympathischer an. 67 Prozent glauben gar, dass die Vereinigten Staaten seit der Amtsübernahme Trumps ein größeres Problem mit Rassismus haben. Nur zwei Prozent sagen, es habe sich verringert.

Auch als Reiseziel verlieren die USA an Beliebtheit. 35 Prozent der Befragten sagen, dass sie wegen der aktuellen politischen Lage die USA nicht für eine Urlaubsreise in Erwägung ziehen. 28 Prozent interessieren sich ohnehin nicht für Reisen in die USA, 27 Prozent finden die USA als Reiseziel ungebrochen interessant.

Für die Umfrage im Auftrag des RND befragte YouGov zwischen dem 18. und 22. August 2005 Bundesbürger.

Von RND