Medienberichte

Anschlag auf russischen Botschafter in Ankara

In der Türkei ist auf den russischen Botschafter, Andrej Karlow, ein Anschlag verübt worden. Der Diplomat sei in der Hauptstadt Ankara bei der Teilnahme an einer Ausstellung angeschossen worden, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu.